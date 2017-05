EL MUNDO DE LOS DISTRAIDOS

Tarea complicada si las hay es explicarle a alguien que no es distraído cómo es serlo. Ese estado de presencia ausente, de mirar sin ver, de saludar sin conocer y de no encontrar nunca pero nunca jamás las putas llaves.

Los no distraídos –para no decirle atentos que tampoco lo serán siempre, implacablemente, a mi no me embroman- son esa rara especie de humanos que siempre tienen un nombre y apellido para cada cara de persona, e inclusive coincidente con la identidad real de ésta. El resto, o sea los distraídos hemos dicho por años “Pichón” a un vecino querido que todo el barrio llamaba “Pirucho”, por ejemplo; o creímos que Laura Gómez era aquella muchacha alta que atendía en casa Galver (además soy vieja, sin remedio) y no, resulta que aquella era Laura Pérez o vaya a saber quién pero nunca la pensada, mala costumbre de la gente de andar confundiendo a los pobres distraídos, ¿no?

Otra de los males que aquejan al sector –bien podrían pedirnos la emergencia, qué se yo, alguna que nos exima de impuestos o algo así, ya que estamos, que también votamos- es aquel de saludar, hasta hablar con alguien y no parar de preguntarnos ¿Quién es? ¿Quién es? ¡¿Quién es?! Y nuestro cerebro estalla cuando ese amable conocido desprovisto de nombre nos tira ¿y el nene, siempre alérgico a las uvas? Y justo ahí te moriste, porque para saber eso el sujeto conoce al pibe y mucho, y vos, hecho un zopenco ¡no tenés idea de quién es él! Es entonces cuando se responde y la prosecución de la conversación o bien un silencio existen dos alternativas: huir velozmente argumentando que pasa Espósito y que no sea que haya estacionado mal el auto o bien hacer preguntas generales como: ¿Y los tuyos? Entonces ahí entran eventuales parejas, padres, hermanos, perros, que pueden aportar datos filiatorios del sujeto hablante.

La incomodidad que sufrimos los distraídos es grande porque usted bien podría decirme pero mujer mujer, preguntá vos quién sos y chau picho. Pero no. No es tan sencillo, porque a veces da para hacerlo, un ex alumno, un compañero del gymnasio, pero cuando te preguntan por las alergias del pibe es como mucho no saber. El distraído es pudoroso, teme que el otro piense que es un creído, que se anda olvidando de las personas, un desagradecido, un mal bicho. ¡No te creen que no ves mirá si te van a creer que ibas en babia! Y Ahí ¡ñácate! Te dicen asqueroso, agrandado, qué se yo cuánta otra cosa. Y no. No. Uno es simplemente un desconectado de la realidad, un ser que vive en un mundo paralelo donde no hay relojes, ni almanaques por eso se llega un día antes o un día después, por eso saludamos a un amigo tres días de su cumple o cuatro después; por eso llegamos tarde porque además perdimos las llaves. O como un conocido que nunca se acuerda adónde quedó su auto y hasta lo ha perdido alguna que otra vez.

Es una tarea ingrata ser distraído. Nadie te entiende. Como por ejemplo ahora no se explican adónde quedó el mouse de mi computadora mientras escribo, antes cuando tenían cable uno no perdía esas cosas, seguro que lo dejé en el freezer cuando andaba buscando el paquete de queso que perdí, o colgado en el enorme llavero que usa todo el mundo menos yo, si mis llaves se pierden solas.

Bueno, no sé, cuando me acuerde les cuento de qué iba a escribir hoy. Nos vemos, si me saluda acuérdese que por ahí voy pensando en dónde estará el mouse o el queso rallado.