Escribe: Nadia Marchione

Masterplan, de Diego y Pablo Levy es una de esas películas que me despiertan, como mujer, cierta envidia hacia el universo masculino. Es una película de amistades masculinas. De esas que no piden nada a cambio, que no tienen que tener una fecha de inicio memorable, y que ni siquiera se sabe por cuánto tiempo seguirán. Esas amistades que simplemente suceden.

Y no sólo entre hombres es la cosa. También hay un auto amigo. Muy amigo. Un auto por el que el protagonista es capaz de hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo. Un auto que une a dos hombres que nunca se hubieran conocido si no fuera por él. Y los hace ser amigos. Sí, ocasionales tal vez, por un tiempo, pero amigos al fin.

La historia de Masterplan es una excusa. Es la historia de un intento de estafa incompleta, muy a la argentina, destinada a salir mal, a poner nervioso al que intenta ejercerla y a incomodar al espectador. Pero no deja de ser una excusa para retratar personas, eso que ya vimos que los hermanos Levy hacen tan bien, eso que conocemos desde que vimos Novias, madrinas, 15 años.

Y aquí vale la pena detenerse. Para el que no vio aún Novias, madrinas, 15 años, la primera película de los Levy, un documental personal y genuino sobre un universo también habitado por hombres, pero que conocen el mundo femenino como nadie detrás del mostrador, vendiendo géneros para vestidos como empleados de la sedería del padre de ambos directores, diré que es de esas películas que hay que ver. Es una sucesión de retratos de personas, de seres que se vuelven cada vez más queribles y que están ahí, son reales y parpadean para nosotros delante de géneros brillantes.

En Masterplan, si bien es una ficción, se mantiene la idea de retrato. Hay muchos planos fijos, de encuadres precisos que muestran más de lo que los personajes dicen. Encuadres que están ahí para espiar a los protagonistas, para hacerlos decir más de lo que hablan, que captan mucho más que la expresión consciente de los actores. En ese sentido, el trabajo de Alan Sabbagh es perfecto para esta búsqueda. Es perfecto por no hacer fuerza para contar nada, simplemente sus silencios, sus miradas, su cuerpo todo sirve para transmitir esa incomodidad que lo persigue toda la película, esa inquietud de no saber cómo recuperar a ese gran amigo de cuatro ruedas que dejó abandonado en nombre de un plan descabellado. Ese aire tan fresco es el que potencia el encuentro entre un actor y alguien que no lo es, ese encuentro con el no actor que no todos los actores soportan, que no todos los actores permiten, por egocentrismo o simple desconocimiento de la parte más humana del oficio del actor. Alan Sabbagh se encuentra con Andrés y juntos arman la escena, juntos como dos actores o juntos como dos personas, ya no importa. Ninguno de los dos hace chirriar el trabajo del otro. Y ese es otro gran logro de la película.

Y en Andrés también vale la pena detenerse. Sabemos que Andrés no es actor porque ya lo vimos en Novias…, porque ya se hizo querer cantando y contando chistes mientras barría la sedería, con esa voz tan particular que lo caracteriza, que hace que la mitad de lo que dice se pierda, en frases que quizá no entendemos pero que comprendemos por una cierta musicalidad. Andrés es prácticamente el fetiche de los Levy, es una de esas personas que uno estaría tentado de decir “es un personaje”, pero no. Es una persona real, retratada como tal, con sus excentricidades y sus rarezas, pero que es mostrada de modo tal que uno no puede sino terminar queriéndolo, porque no hay juicio en quien lo retrata, no hay maldad ni búsqueda de efecto cómico a sus espaldas. Se ve que los directores, los actores, todas las personas que se lo cruzan en Masterplan disfrutan con él y todos juntos se divierten haciendo películas y eso se nota. Ese amor hacia las personas delante de la cámara y hacia el cine en general se agradece enormemente, se disfruta porque se adivina tan humano como Andrés, incorpora al espectador a ese mundo de personas que se hacen amigos por unos días, unas horas o quién sabe, un tiempo más.

La escena donde lavan el auto -ritual masculino por excelencia- es una de esas escenas disfrutables al máximo para el espectador, donde uno no le pide nada más a la historia que eso que la película nos está dando. Esta escena, y la presencia de Andrés, acercan la película al espectador, que ya a esta altura lo entendió todo. No hay un gran plan maestro. El mejor plan es disfrutar de hacer lo que se está haciendo, aquí y ahora, y entre amigos.

Y lo mejor es que Masterplan puede verse ahora de modo sencillo y legal desde la plataforma Qubit.tv. Allí también puede encontrarse la primera película de los Levy, el documental al que nos referíamos más arriba. Dos películas netamente disfrutables de comienzo a fin.